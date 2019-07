Ärzte Zeitung online, 25.07.2019 1

Satzungsleistung

AOK PLUS bietet Programm zur Rauchentwöhnung

DRESDEN. Raucher mit COPD können in Sachsen bei einem von der AOK Plus finanzierten Entwöhnungsprogramm teilnehmen. Wie die Kasse mitteilte, sind ebenfalls Raucher zur Teilnahme berechtigt, die bei ihr versichert sind und seit mehr als acht Wochen an chronischem Raucherhusten leiden.

Das Programm „Rauchfrei durchatmen“ sehe eine fachärztliche Diagnostik und eine Beratung vor. Außerdem sei ein Intensivkurs in einer Gruppe mit drei Schulungsterminen in einer Facharztpraxis über maximal zwei Monate enthalten. Nach dem Kursende würden die Teilnehmer bis zu zwölf Monate lang weiter betreut, um Rückfälle zu vermeiden. Das Programm wurde von 2013 bis Anfang 2018 als Modellprojekt getestet. (sve)

