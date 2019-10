Ärzte Zeitung online, 15.10.2019 1

Masernschutzgesetz

Grippeimpfung in Apotheken vorgezogen?

Modellvorhaben für Influenzaschutzimpfungen in Apotheken könnten schon kommendes Jahr möglich sein. Eine Regelung soll nun aus dem „Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz“ in das Masernschutzgesetz überführt werden.

BERLIN. Modellvorhaben für Influenzaschutzimpfungen in Apotheken könnten schon kommendes Jahr möglich sein. Eine entsprechende Regelung soll nun aus dem „Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz“ in das Masernschutzgesetz überführt werden. Letzteres wird am Freitag im Bundestag erstmals beraten.

Kassen sollen demnach in ausgewählten Regionen mit Apotheken vereinbaren können, die Influenzaimpfung in den Offizinen anzubieten. Apotheker müssten ärztlich geschult werden. (af/nös)

