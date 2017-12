Ärzte Zeitung online, 06.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Nahrungsergänzungsmittel

Nestlé übernimmt Atrium

VEVEY. Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé akquiriert für 2,3 Milliarden US-Dollar in bar den privaten kanadischen Nahrungsergänzungsmittelhersteller Atrium Innovations. Das Unternehmen mit Sitz in der Provinzhauptstadt Quebec werde dieses Jahr um die 700 Millionen Dollar umsetzen, heißt es. Verkäufer ist eine Investorengruppe unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Permira. Atrium vermarktet unter anderem gentechnikfreie Nahrungsergänzungsmittel mit Bio-Zertifikat, die in 14.000 US-Naturkostläden sowie anderen internationalen Märkten und online angeboten werden. Zum Portfolio zählt den Angaben zufolge auch eine Range hypoallergener NEM, die vielfach von US-Ärzten empfohlen werden. (cw)