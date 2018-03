Ärzte Zeitung online, 29.03.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Unternehmen

Rhön trennt sich von Siebert

BAD NEUSTADT. Der Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG hat Vorstandsmitglied Dr. Dr. Martin Siebert einstimmig abberufen und – ebenfalls einstimmig – Dr. Gunther Weiß (51) zum 1. Mai in den Konzernvorstand berufen. Weiß ist Vorsitzender der Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen/Marburg, das seit 2006 zur Rhön-Gruppe gehört.

Der Arzt und Jurist Siebert war seit Oktober 2012 Mitglied des Rhön-Vorstands, von Januar 2013 bis Februar 2017 amtierte Siebert als Vorstandsvorsitzender; regulär hätte sein Vertrag erst 2020 enden sollen.

Zu den Gründen für die Trennung wollte sich Rhön-Vorstandschef Stephan Holzinger bei der Bilanzvorlage am Gründonnerstag in Frankfurt am Main nicht äußern. Das sei allein Sache des Aufsichtsrates. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich