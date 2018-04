Ärzte Zeitung online, 17.04.2018 1

Pharma

Sanofi gibt Generikasparte an Finanzinvestor ab

PARIS. Sanofi will sein Generikageschäft "Zentiva" an den Finanzinvestor Advent International veräußern. Im Gespräch sei ein Kaufpreis von 1,9 Milliarden Euro, teilte Sanofi am Dienstag mit.

Mit Advent sei man jetzt in exklusive Verhandlungen über die Details der Transaktion eingetreten, heißt es. Der Sparten-Verkauf könnt bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Zentiva ist mit Headquarter in Prag ansässig und produziert dort sowie am Standort Bukarest jährlich rund 350 Millionen Arzneimittelpackungen.

2017 erlöste Sanofi mit Generika rund 1,8 Milliarden Euro (- 4,1 Prozent). Im deutschen Apothekenmarkt der Nachahmer-Anbieter belegte Zentiva 2017 laut dem Marktforscher Iqvia sowohl nach Umsatz als auch Absatz Rang 5. (cw)

