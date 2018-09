Ärzte Zeitung online, 06.09.2018 1

Wilsdruff

B. Braun eröffnet neues Werk

WILSDRUFF. B. Braun Melsungen hat in Wilsdruff bei Dresden eine neue Produktionsanlage für Dialysatoren eingeweiht.

In das Werk mit 140 neuen Arbeitsplätzen seien über 100 Millionen Euro investiert worden, heißt es. Der Freistaat Sachsen habe sich mit sechs Millionen Euro beteiligt.

In Sachsen fertigt B. Braun Dialysatoren oder Teile dafür bereits an den Standorten Radeberg und Berggießhübel. Durch die Erweiterung in Wilsdruff würden die Produktionskapazitäten verdoppelt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten den Neubau "als ein gutes Signal, dass Investoren hier wirtschafts- und wettbewerbsfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden". (cw)

