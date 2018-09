Ärzte Zeitung online, 10.09.2018 1

Bayer-Geschäft

LEO Pharma in den USA schon am Ziel

BALLERUP/LEVERKUSEN. Der dänische Arzneimittelhersteller LEO Pharma hat die Ende Juli vereinbarte Übernahme des Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Dermatika der Bayer AG in den USA bereits abgeschlossen. Das Closing in den übrigen Ländern sei erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu erwarten, heißt es.

Ein Kaufpreis für das Produktpaket, mit dem Bayer zuletzt (2017) rund 280 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete, wurde nicht genannt. LEO erhält Markenpräparate zur topischen Behandlung von Akne, Pilzinfektionen der Haut und Rosazea sowie mehrere topische Steroide. Im Zuge des Deals wechseln 450 Mitarbeiter zu LEO. (cw)

