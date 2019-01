Ärzte Zeitung online, 23.01.2019 1

Geschäftsentwicklung

Werden Versandapotheken zu Online-Marktplätzen?

Noch wird nach dem idealen Weg gesucht, wie neue digitale Therapieangebote ihre Wirksamkeit nachweise sollen – aber auch, wie sie dann zum Patienten kommen. Beim BMC-Kongress gab Maximilian Achenbach, Head of E-Health & New Business bei DocMorris, Einblick in Gedankenspiele seines Unternehmens, auch ausgewählte Gesundheits-Apps und andere digitale Therapieangebote ins Sortiment zu nehmen und so einen „Gesundheitsmarktplatz der Zukunft zu bauen“.

Für Anbieter digitaler Gesundheitsdienstleistungen könne DocMorris mit seinen 5,6 Millionen Kunden über diesen „Beyond-the-Pill-Ansatz“ zu einem weiteren Vertriebsweg werden, so Achenbach. In den klassischen App-Stores gebe es mittlerweile 1,2 Millionen downloadbare Health-Apps – „in großer Unordnung“ und damit schwer für Patienten zu bewerten. Im National Health Service seien solche digitalen Therapieangebote bereits fester Bestandteil der Versorgung. (ger)

