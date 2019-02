Ärzte Zeitung online, 05.02.2019 1

Krebs

US-Entwickler neuer T-Zell-Therapien plant IPO

CAMBRIDGE, MASS. Die TCR2 Therapeutics Inc., ein Entwickler neuartiger T-Zell-Therapien gegen Krebs, hat angekündigt, an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen zu wollen. In einer öffentlichen Zeichnungsofferte würden zunächst fünf Millionen Aktien zu einem Stückpreis zwischen 14 und 16 Dollar angeboten.

Ein genauer Termin für den Beginn des Bookbuildings steht noch nicht fest. Das hänge vom Marktumfeld ab, heißt es. TCR2 Therapeutics arbeitet an mehreren Zelltherapeutika gegen Eierstock-, Lungen oder Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie gegen Blutkrebs.

Fortgeschrittenster Kandidat ist „TC-210“, der auf Mesothelin exprimierende Tumoren zielt; eine klinische Studie der Phase 1/2 soll demnächst starten. (cw)

