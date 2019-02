Ärzte Zeitung online, 22.02.2019 1

Zytostatikum

Riemser bringt Streptozocin in den deutschen Markt

BERLIN. Die Riemser Pharma GmbH kündigt für den 21. Februar die Einführung des Zytostatikums Zanosar® (Streptozocin) in Deutschland an. Der Vertrieb des Glucosamins zur Behandlung inoperabler, fortgeschrittener oder metastasierter Pankreaskarzinome obliege der Tochterfirma Keocyt, heißt es. Riemser hatte den französischen Hersteller 2014 übernommen; Zanosar®stamme aus dessen Portfolio.

Leitliniengerecht werde Streptozocin in Kombination mit 5-Fluorouracil angewendet. Zanosar® sei mittlerweile in elf europäischen Ländern zugelassen. In Deutschland hätten Ärzte das laut Riemser „sowohl im klinischen als auch im ambulanten Setting einsetzbare“ Präparat bisher nur per Einzelimport erhalten können. (cw)

