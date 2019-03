Ärzte Zeitung online, 04.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Medizintechnik

IGES steigt bei britischem Med-Tech-Berater ein

BERLIN. Die IGES Institut GmbH hat zum 1. März die Mehrheit der Geschäftsanteile des britischen Medizintechnik-Beratungsunternehmens Device Access UK Ltd. in Southampton übernommen. Das 2010 gegründete Unternehmen gehört zu den Marktführern bei gesundheitsökonomischer Beratung und ist Dienstleister für Med-Tech-Anbieter, die eine Zulassung beim britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) anstreben.

Für IGES-Leiter Professor Bertram Häussler ist Großbritannien bedeutend für die Medizintechnik, es sei „europäischer Anker für weltweit aktive Unternehmen“. Das 1980 gegründete IGES Institut ist Kern der IGES-Gruppe mit insgesamt 140 Mitarbeitern, die in der Gesundheits- und klinischen Forschung aktiv sind. (HL)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich