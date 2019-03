Ärzte Zeitung online, 14.03.2019 1

EU-Zulassungsbehörde

EMA arbeitet ab sofort von Amsterdam aus

AMSTERDAM. Pünktlich zur heißen Phase des Brexits hat die EU-Zulassungsbehörde EMA die Arbeit an ihrem neuen Standort Amsterdam aufgenommen. Man habe „hart und in engem Kontakt zu den niederländischen Ämtern“ daran gearbeitet, heißt es in einer Agenturmitteilung, den Umzug nach Amsterdam vor Ende März zu bewerkstelligen.

Übergangsweise, bis das neue EMA-Gebäude im Stadtteil Zuidas fertiggestellt ist, wird die EU-Behörde im Spark-Building in der Nähe des Bahnhof Sloterdijk residieren.

Bis jetzt seien etwa 350 EMA-Mitarbeiter von London nach Amsterdam mitgegangen, weitere Mitarbeiter würden noch folgen. Die EMA schätzt, dass ihr durch den Umzug am Ende ein Viertel der rund 900-köpfigen jetzigen Belegschaft verloren geht. (cw)

