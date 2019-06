Ärzte Zeitung online, 03.06.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Alzheimer

Neuer Name für Probiodrug AG

HALLE. Die an der Amsterdamer Euronext notierte sächsische Probiodrug AG wird sich in „Vivoryon Therapeutics AG“ umbenennen. Dem habe die Hauptversammlung Ende Mai zugestimmt, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Die 1997 gegründete Probiodrug entwickelt unter anderem einen Inhibitor der Glutaminzyklase gegen Alzheimer.

Der Kandidat (PQ912), der die Produktion neurotoxischer Amyloid-Varianten verhindern soll, hat bereits erste Phase-II-Tests absolviert. Inzwischen, heißt es, werde ein Phase 2b-Programm vorbereitet.

Zudem untersucht das Unternehmen die Blockade des Glutaminyl-Peptid-Cyclotransferase-ähnlichen Proteins, womit man einen „neuartigen Ansatz in der Krebsimmuntherapie“ verfolge. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich