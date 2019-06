Ärzte Zeitung online, 18.06.2019 1

Krebs

Pfizer bietet elf Milliarden Dollar für Array Biopharma

NEW YORK/BOULDER. Pfizer will den US-Pharmahersteller Array Biopharma übernehmen: Wie der Konzern am Montag mitteilte, habe das Management beider Firmen bereits eine Fusionsvereinbarung geschlossen. Pfizer wird je Array-Aktie 48 Dollar in bar zahlen, insgesamt 11,4 Milliarden Dollar.

Mit dem Zukauf erwirbt Pfizer auch die Kombinationstherapie Encorafenib (Braftovi® ) plus Binimetinib (Mektovi®), die gegen Melanom mit BRAF-V600-Mutation schon im Markt ist. Die Kombi verspreche aber noch erhebliches Wachstum durch Indikationserweiterungen, heißt es. Derzeit liefen über 30 Studien gegen verschiedene Tumoren. Besonders vielversprechend sei die Anwendung bei Kolorektalkarzinom, die bereits in Phase III geprüft werde. (cw)

