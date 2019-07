Ärzte Zeitung online, 15.07.2019 1

Arzneimittel

EU und USA setzen Inspektionen aus

BRÜSSEL. Die Europäische Union und die USA setzen ein Element ihrer Gemeinsamen Erklärung um, auf die sich EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump im Juli 2018 verständigt hatten. Konkret geht es um die gegenseitige Anerkennung von Inspektionen im Arzneimittelsektor.

Beide Seiten können Arzneimittel somit schneller und kostengünstiger auf den Markt bringen, wie es in einer Mitteilung der Europäischen Kommission heißt. In der Gemeinsamen Erklärung hatten sich die Europäische Union und die USA darauf verständigt, Hemmnisse abzubauen und den Handel in einer Reihe von Sektoren zu steigern. Dazu gehört auch der Arzneimittelsektor. (eb)

