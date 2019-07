Ärzte Zeitung online, 15.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



E-Scooter

Trend mit Sicherheitslücken

HAMBURG. Die Hamburger Verbraucherschutzbehörde hat bei der Einfuhrkontrolle von E-Scootern schwere Mängel festgestellt. Nur 315 von 1772 E-Tretrollern, die seit Januar im Hamburger Hafen stichprobenartig kontrolliert wurden, wurde die Einfuhr in die Europäische Union gewährt, teilte die Behörde am Montag in Hamburg mit.

Die übrigen erfüllten nicht die Anforderungen der europäischen Regelungen zur Maschinensicherheit und erhielten keine Freigabe zum freien Verkehr. Wer E-Scooter auf dem deutschen Markt anbieten will, muss neben den Herstellerangaben auch eine CE-Kennzeichnung anbringen und der Bedienungsanleitung in deutscher Sprache eine EU-Konformitätserklärung beifügen.

Darin bestätig der Hersteller per Unterschrift, dass sein Produkt die EU-Maschinenrichtlinie mit ihren Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz einhält. Die Verbraucherschutzbehörde rät den Nutzern bei Kauf und Miete und auch den Importeuren, auf die CE-Kennzeichnung und die EU-Konformitätserklärung zu achten. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich