Ärzte Zeitung online, 23.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Reproduktionsmedizin

Nextclinics baut Position in Europa aus

Das Augsburger Unternehmen Nextclinics will mit der Übernahme zweier spanischer Firmen den dortigen Markt bedienen.

AUGSBURG. Nextclinics hat die zwei spanischen Spenderbanken für Eizellen und Samen, Ceifer Biobanco und Yes! Reproduccion, übernommen. Die Transaktion dient laut dem Augsburger Unternehmen zwei Zielen: dem Ausbau der Position im wachsenden spanischen Markt sowie der Bereitstellung an hochwertigem und vielfältigem biologischen Material für Nextclinics in Europa.

Die Übernahme soll zudem das Risiko der Abhängigkeit von Dritten beschränken. Die Gründer der spanischen Unternehmen würden weiterhin Führungspositionen ausüben. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. (mu)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich