Ärzte Zeitung online, 23.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Cannabis

Pasha notiert an deutscher Börse

VANCOUVER. Pasha Brands Ltd., nach eigenen Angaben Kanadas größter Anbieter von in Handarbeit hergestelltem Craft Cannabis, gibt den Handelsstart seiner Aktien an der Frankfurter Börse bekannt. Die Notierung unter dem Tickersymbol ZZD soll dem europäischen Markt Einblicke in die vertikal integrierte Organisation für Craft Cannabis geben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Unsere Notierung in Frankfurt ermöglicht es europäischen Investoren und Kapitalmanagern, an unserem Erfolg teilzuhaben, während wir Pasha weltweit weiter ausbauen“, wird Executive Chairman Patrick Brauckmann zitiert. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver hält über eine Tochtergesellschaft, Medcann Health Products Ltd., eine Lizenz von Health Canada für den Vertrieb medizinischer Cannabisprodukte in Kanada. (dab)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich