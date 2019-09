Ärzte Zeitung online, 05.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ab 23. September

CompuGroup Medical rückt in MDax auf

KOBLENZ/FRANKFURT. Ziemlich genau ein Jahr nach Aufnahme in den SDax, steigt die Aktie des Koblenzer Praxis-IT- und E-Health-Unternehmens CompuGroup Medical SE jetzt in den MDax auf.

Die Veränderung der Indexzusammensetzung werde zum 23. September wirksam, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Wir freuen uns über die Aufnahme in den MDax und das fortgeführte Listing im TecDax und gehen davon aus, dass unsere Aktie für Investoren insbesondere im Technologie- und Healthcare-Bereich noch relevanter wird“, kommentiert Finanzvorstand Michael Rauch. Konzernchef Frank Gotthardt sieht in der MDax-Aufnahme eine Bestätigung „unserer Marktbedeutung als ‚Digitalisierer‘ in der Gesundheitsbranche“. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich