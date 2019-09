Ärzte Zeitung online, 10.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Tabakerhitzer

Öffentlicher Dialog zum Rauchausstieg

GRÄFELFING. Der Tabakkonzern Philip Morris, in Deutschland bisher einziger Anbieter von Tabakerhitzern, die im Vergleich zum Konsum konventioneller Tabakzigaretten potenziell weniger schädlich sein sollen, geht in Deutschland in die Offensive.

Nach Unternehmensmitteilung fasst er seinen Transformationsprozess hin zu einer rauchfreien Zukunft unter dem Motto „Unsmoke“ zusammen. Rauchen sei gesundheitsschädlich.

Genau an diesem Punkt setze die Vision einer rauchfreien Zukunft von Philip Morris an. Die klare Botschaft: „Unsmoke – Wer nicht raucht, sollte nicht anfangen. Wer raucht, sollte aufhören. Wer nicht aufhört, sollte wechseln.“ (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich