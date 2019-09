Ärzte Zeitung online, 11.09.2019 1

Cansativa

Medizinalhanf vom anderen Ende der Welt

FRANKFURT/CRAWLEY. Das Frankfurter Cannabisunternehmen Cansativa wird nach eigenen Angaben als erster europäischer Anbieter Medizinalhanf aus Australien importieren.

Die Testproben würden von dem in Crawley im Bundesstaat Western Australia ansässigen Anbieter Little Green Pharma bereitgestellt und seien bereits in Deutschland eingetroffen.

Little Green Pharma sei das erste und derzeit einzige Unternehmen in Australien, das Cannabinoide für den medizinischen Bedarf anbaut und Fertigprodukte herstellt.

Im April 2017 habe das Unternehmen vom australischen Federal Office of Drug Control eine der wenigen Lizenzen in Australien erhalten, um Medizinalhanf zu produzieren, im August 2018 habe es die ersten medizinischen Cannabisöle Australiens auf den Markt gebracht. (maw)

