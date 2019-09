Ärzte Zeitung online, 17.09.2019 1

Krebs

Chemieverband macht sich für Titandioxid stark

FRANKFURT/MAIN. Am Mittwoch will die EU-Kommission in einem Treffen mit Fachleuten ausloten, ob das Weißpigment Titandioxid, einer der häufigsten Industriezusätze etwa in Farben und Kunststoffen, als krebserregend einzustufen ist.

Der Chemieverband VCI hält eine entsprechende Einstufung für falsch, weil damit Verbraucher nur verunsichert würden. Dabei werde „Titandioxid seit Jahrzehnten sicher verwendet“. Basis der Einstufungsdiskussion seien Studien an Ratten, die extrem hohen Titandioxid-Staub-Konzentrationen ausgesetzt waren.

Nach Ansicht des VCI ist das Krebsrisiko aber nicht stoffspezifisch zu begründen. Vielmehr handele es sich „um eine allgemeine Wirkung von Stäuben auf die Lunge“. (cw)

