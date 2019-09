Ärzte Zeitung online, 26.09.2019 1

Börsengang

BioNTech konkretisiert Nasdaq-Listing

MAINZ. Der Mainzer Arzneimittelentwickler BioNTech hat sein Vorhaben, an die US-Technologiebörse Nasdaq zu gehen, jetzt konkretisiert. Einen genauen IPO- Zeitpunkt gibt es aber noch nicht. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen 13,2 Millionen Anteilsscheine (American Depository Shares) ausgegeben werden sowie im Rahmen einer 30-tägigen Mehrzuteilungsoption weitere knapp zwei Millionen Anteile. Der Ausgabepreis soll sich in einer Spanne zwischen 18 Dollar und 20 Dollar je Titel bewegen. Bei einem mittleren Ausgabepreis von 19 Dollar würde der Börsengang den Angaben zufolge rund 250 Millionen Dollar einspielen. Konsortialführer sind die Investmentbanken J.P.Morgan, Merrill Lynch, UBS und SVB Leerink. (cw)

