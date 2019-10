Ärzte Zeitung online, 01.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Medizintechnik

Healthineers erwirbt Mehrheit an Beraterfirma

ERLANGEN/SAN DIEGO. Der Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers übernimmt für einen ungenannten Betrag die Mehrheitsbeteiligung an der Unternehmensberatung ECG Management Consultants mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. ECG betreibe zehn Büros in den USA, heißt es, und sei ausschließlich auf die Gesundheitswirtschaft fokussiert.

Mit 300 Mitarbeitern habe die „hochprofitable“ Agentur 2018 über 100 Millionen Dollar umgesetzt; zu den Kunden zählten etwa Kliniken, Krankenversicherungen und integrierte Versorgungszentren. ECG werde als „Einheit mit eigenständigem Kundenzugang“ unter Leitung des jetzigen Managementsweitergeführt. Durch den Zukauf erschließe sich Siemens Healthineers neue Wachstumsmärkte. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich