Ärzte Zeitung online, 16.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Personalie

Neue Geschäftsführerin bei Klinge Pharma

HOLZKIRCHEN. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat mit Wirkung zum 8. Juli dieses Jahres Dr. Ines Bohn die Geschäftsführung der Klinge Pharma GmbH in Holzkirchen übernommen. Bohn verfüge „über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Frühere berufliche Stationen der studierten Neurobiologin und Betriebswirtin waren die Verkaufsorganisation des Generikaanbieters Hexal sowie der Anästhetikahersteller Piramal Critical Care Deutschland. Klinge Pharma in heutiger Form ging 2014 aus dem Verkauf von Marken- und Produktrechten der deutschen Astellas an eine Beteiligungsgesellschaft der Hexal-Gründer Dr. Andreas Strüngmann und Dr. Thomas Strüngmann hervor. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich