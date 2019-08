Ärzte Zeitung online, 21.08.2019 1

Private Krankenversicherung

PKV-Beitragsrückerstattung bei rund 1,4 Milliarden Euro

KÖLN. Private Krankenversicherer (PKV) zahlen jedes Jahr rund 1,4 Milliarden Euro als Beitragsrückerstattungen an Kunden aus, die in der Vollversicherung keine Leistungen in Anspruch genommen haben. Nach Angaben des PKV-Verbands nehmen die Zahlungen kontinuierlich zu. Im Jahr 2008 beliefen sich die Ausschüttungen auf knapp 1,2 Milliarden Euro.

Die Mehrheit der Privatversicherten habe Verträge, die eine Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit vorsehen – Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen sind dabei meistens ausgenommen. Ob es eine Beitragsrückerstattung gibt, hängt vom jeweiligen Tarif und vom Anbieter ab – nicht alle PKV-Unternehmen arbeiten mit diesem Instrument. (iss)

