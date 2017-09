Ärzte Zeitung online, 08.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



PKV

BaFin macht Deutsche Gesundheitskasse dicht

KÖLN. Die Finanzaufsicht BaFin hat dem Versicherungsverein Deutsche Gesundheitskasse DeGeKa die Einstellung und Abwicklung des Versicherungsgeschäfts angeordnet. Die DeGeKa hat keine Erlaubnis zum Betreiben des Versicherungsgeschäfts und muss alle Verträge binnen vier Wochen kündigen.

Sie stammt aus dem Umfeld der Reichsbürger, die die Bundesrepublik Deutschland sowie ihre Gesetze und Organe – inklusive BaFin – nicht anerkennen. "Eine Mitgliedschaft in der DeGeKa entbindet Personen mit Wohnsitz in Deutschland nicht von der Pflicht, eine Krankheitskostenversicherung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen abzuschließen", so die BaFin. (iss)

Topics Schlagworte Versicherungen (1058)