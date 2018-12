Ärzte Zeitung online, 03.12.2018 1

PKV

Tele-Coaching und DNA-Test für Depressive

MANNHEIM. Die Inter Krankenversicherung bietet vollversicherten Kunden, die an einer Depression erkrankt sind, eine gezieltere Versorgung an. Kern des Programms ist ein Tele-Coaching durch eine psychologische Fachkraft. Doch auch die medikamentöse Versorgung soll verbessert werden. Dazu stellt der Versicherer Kunden einen DNA-Test zur Verfügung, mit dem der behandelnde Arzt ermitteln kann, welche Medikamente sich für sie am besten eignen.

Kooperationspartner ist Stadapharm. Die Ärzte bleiben in ihren Therapieentscheidungen frei, betont die Inter auf Anfrage. Der Test sei optional und nicht zwingend für die Programmteilnahme erforderlich. Die Testergebnisse gingen ausschließlich an den Arzt. (iss)

