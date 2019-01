Ärzte Zeitung online, 16.01.2019 1

Berlin

Charité: Ver.di kündigt weiteren Warnstreik an

BERLIN. Kommt Bewegung in die Tarifverhandlungen zwischen der Charité Tochtergesellschaft CPPZ, in der die Physiotherapie der Berliner Uniklinik ausgegliedert ist, und der Gewerkschaft ver.di? Die Verhandlung am 17. Januar findet nämlich unter geänderten Vorzeichen statt. Denn kurz vor der Weihnachtspause hat das Abgeordnetenhaus von Berlin beschlossen, dass die Beschäftigten der Tochtergesellschaften der kommunalen Klinikriesen Charité und Vivantes wieder in die Muttergesellschaften zurückgeführt werden sollen.

Parallel zu den Verhandlungen ruft ver.di am Donnerstag nun zum Streik auf, um den Druck für eine zeitnahe Lösung in dem Tarifkonflikt aufrecht zu erhalten. (ami)

