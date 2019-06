Ärzte Zeitung online, 27.06.2019 1

Investitionszuschüsse

Niedersachsen pumpt Millionen in Kliniken

HANNOVER. 19 niedersächsische Krankenhäuser erhalten in diesem Jahr Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 120 Millionen Euro. Für weitere 150 Millionen Euro wird in Delmenhorst das St.-Josef-Hospital neu errichtet. Das hat der Krankenhausplanungsausschuss des Landes beschlossen.

„Mit unseren Investitionszuschüssen bringen wir wichtige Krankenhausprojekte in ganz Niedersachsen voran“, sagte Dr. Carola Reimann, Gesundheitsministerin des Landes. Die Beträge seien Teil der von Land, Kommunen und Bund von 2019 bis 2022 für Niedersachsens Kliniken bereitgestellten eine Milliarde Euro. Zusätzlich stellt das Land jährlich eine Pauschalförderung für die Häuser in Höhe von 110 Millionen Euro bereit. (cben)

