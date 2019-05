Ärzte Zeitung online, 07.05.2019 1

Gesundheitslotsen für Duisburger Problemviertel

DUISBURG. In den sozial benachteiligten Duisburger Stadtteilen Marxloh und Hochfeld kümmern sich in Zukunft zwei Gesundheitslotsen darum, dass Kinder besseren Zugang zu Präventionsangeboten erhalten. „Gesunde Kids in Duisburg“ ist ein gemeinsames Projekt des Ersatzkassenverbands vdek in Nordrhein-Westfalen, der Arbeiterwohlfahrt und des Gesundheitsamts.

Im Fokus stehen die Themen Ernährung und Bewegung, da viele Grundschulkinder in den beiden Stadtteilen unter Übergewicht leiden. Die Lotsen suchen die Familien auf und beraten sie über gesundheitsfördernde Angebote. Mit dem Projekt wollen die Initiatoren den Aufbau eines Gesundheitsnetzwerks in den Quartieren unterstützen. (iss)

