Sachsen

Kostenfreie HIV-Selbsttests für Risikogruppen

DRESDEN. In Sachsen werden ab August kostenlose Selbsttests für HIV angeboten. Wie das sächsische Gesundheitsministerium in Dresden mitteilte, will die Behörde diese Tests bis Ende 2020 mit den vier AIDS-Hilfen im Freistaat bewerben und kostenlos anbieten. Dafür würden 60.000 Euro aufgewandt.

Die Tests seien für Risikopersonen wie Drogenkonsumenten und Männer, die Sex mit anderen Männern haben sowie für heterosexuelle Frauen und Männer mit riskantem Sexualleben vorgesehen. Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) bat Hausärzte und Fachärzte in Sachsen, Risiken und Symptome, die für eine HIV-Infektion sprechen, zu erkennen und solchen Patienten einen HIV-Test zu empfehlen. (sve)

