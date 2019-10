Ärzte Zeitung online, 25.10.2019 1

Grund für Asthma?

Fettgewebe in den Atemwegen bei Übergewichtigen gefunden

PERTH. Australische Forscher haben Fettgewebe in den Wänden der Atemwege bei übergewichtigen und adipösen Patienten gefunden.

Das Fettgewebe verändere dabei die Struktur der Atemwege der Betroffenen und erhöhe das Risiko von Entzündungen. Dies könne nach Ansicht der Wissenschaftler erklären, warum Übergewicht oft mit Wheezing und Asthma einhergehe (Eur Respir J 2019; online 17. Oktober).

Für die Studie hatten die Forscher post-mortem-Proben von gespendeten Lungen untersucht und in den Atemwegen gefundenes Fettgewebe mit dem BMI der Spender verglichen. Dabei stieg die Menge des Fettgewebes in den Wänden der Atemwege mit dem BMI der Spender an. (mmr)

