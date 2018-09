Ärzte Zeitung online, 19.09.2018 1

Fortbildungsveranstaltung

Ophthalmo Update in Wiesbaden und Hannover

WIESBADEN. Am 16. und 17. November 2018 findet erstmals in Wiesbaden und am 23. und 24. November in Hannover das bereits 8. Ophthalmo Update statt. An beiden Standorten erhalten die Teilnehmer einen aktuellen Überblick über die relevanten Publikationen des zurückliegenden Forschungsjahres und deren Bedeutung für ihr tägliches ärztliches Handeln.

Neben den wichtigsten Schwerpunkten des Fachgebiets wie zum Beispiel "Bindehaut- und Hornhauterkrankungen" oder "Glaukom" wird in diesem Jahr das Hot Topic "Komplikationen in der Kataraktchirurgie" präsentiert. (eb)

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.ophthalmo-update.com

