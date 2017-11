Ärzte Zeitung online, 13.11.2017 1

Studie zum Welt-Diabetestag

Steuerfreiheit für Obst und Gemüse gegen Übergewicht

Eine Studie der Universität Hamburg zeigt: Gesunde Ernährung scheitert bisher oft auch am Preis. Experten fordern daher ein Mehrwertsteuersystem "Ampel Plus"

"Ampel Plus" nennt sich ein gestaffeltes System der Mehrwertsteuer für Lebensmittel. Experten hoffen, damit die Zunahme starken Übergewichts in Deutschland stoppen zu können. © fotomek / Fotolia

BERLIN. Ein gestaffeltes System der Mehrwertsteuer für Lebensmittel könnte die Zunahme starken Übergewichts in Deutschland stoppen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Hamburg. Sie wurde im Auftrag mehrerer Gesundheitsorganisationen erarbeitet und heute aus Anlass des Welt-Diabetestages in Berlin vorgestellt.

Bisher gilt für die meisten Lebensmittel der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent, auch für ungesunde Produkte mit viel Fett und Zucker., erinneret die DDG. In der Studie Hamburger Ökonomen Dr. Tobias Effertz seien nun alternative Szenarien untersucht worden: Berechnet wurden darin u. a. Ernährungsverhalten und Gewichtsentwicklung der Bevölkerung, wenn Obst und Gemüse gar nicht, ungesunde Lebensmittel aber höher als bisher besteuert werden, wie die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)mitteilt.

Ein Ergebnis de Studie: Der Anteil stark übergewichtiger Menschen würde mit einem alternativen Mehrwertsteuersystem nicht weiter ansteigen, sondern sogar um zehn Prozent sinken. Am erfolgversprechendsten und politisch realistischsten hat sich dabei nach DDG-Angaben das System "Ampel Plus" mit gestaffelten Steuersätzen erwiesen.

So könnte die Steuerstaffelung aussehen: Grün 0 %: Obst und Gemüse Gelb 7 %: normale Lebensmittel wie Nudeln, Milch oder Fleisch Rot 19 %: Produkte mit viel zugesetztem Zucker, Salz oder Fett wie Fertiggerichte, Chips oder Süßigkeiten

Eine zusätzliche Überlegung ist, den Steuersatz für die besonders gesundheitsschädlichen Softdrinks wie Cola oder Fanta von heute 19 auf 29 Prozent zu erhöhen. Dieses Plus ist Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner von der TU München zufolge notwendig, weil Softdrinks oft eine entscheidende Rolle bei der Entstehung einer Adipositas spielen – noch mehr als Süßigkeiten. Das gilt auch für Drinks mit Zuckerersatzstoffen. Fruchtsäfte ohne Zuckerzusatz würden hingegen in die Kategorie gelb mit sieben Prozent Mehrwertsteuer fallen.

"Die Studie zeigt, dass die Bürger durchaus mehr gesunde Lebensmittel kaufen wollen, bisher aber auch am Preis scheitern", so Hauner in der DDG-Pressemitteilung. CDU-Gesundheitspolitiker Ulf Fink, Vorsitzender Gesundheitsstadt Berlin fordert zudem: "Die Politik muss daher die Bedingungen schaffen, um eine gute Ernährung für alle zu erleichtern." (run)