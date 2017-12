Ärzte Zeitung online, 05.12.2017 1

Antidiabetika

Gliptine für alte Patienten besonders geeignet

HAAR. Wegen des günstigen Sicherheitsprofils sind DPP4-Hemmer (Gliptine) bei älteren Typ-2-Diabetikern als einzige Gruppe der oralen Antidiabetika in die aktuelle FORTA-Liste mit einer Kategorie-A-Empfehlung eingegangen, teilt das Unternehmen MSD mit. Das Klassifikationssystem FORTA (Fit for the Aged) soll die Behandlung alter Menschen optimieren helfen.

Gliptine wie Sitagliptin werden in der Regel mit Metformin kombiniert , wenn eine Metformin-Therapie allein nicht ausreicht. Dabei ist die Nierenfunktion zu berücksichtigen. Die glomeruläre Filtrationsrate muss laut FORTA-Liste über 45 ml/min liegen. Bereits bei Werten unter 60 ml/min muss die Dosis von Metformin reduziert werden. Auch ist beim Einsatz von Metformin bei Gewichtsverlust und Gebrechlichkeit Vorsicht geboten, betont das Unternehmen. (eb)