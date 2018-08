Ärzte Zeitung online, 15.08.2018 1

Deutsche Diabetes-Hilfe

Experten-Chat zur Hautpflege bei Diabetes

BERLIN. Wie Diabetiker ihre Haut richtig pflegen und Hautleiden vorbeugen, erklärt Dr. Stefanie Kamann, Fachärztin für Dermatologie, Allergologie und Naturheilverfahren, am 16. August im Experten-Chat von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.

Bis zu 80 Prozent aller Diabetiker leiden an krankhaften Hautveränderungen, erinnert diabetesDE in einer Mitteilung. Besonders in den heißen Sommermonaten sollten Menschen mit Diabetes ihre Haut besonders sorgfältig schützen und pflegen, um Fett- und Feuchtigkeitsverluste auszugleichen. (eb)

Der Experten-Chat findet am 16. August von 17.00 bis 19.00 Uhr statt. Fragen können auf www.diabetesde.org/chat eingesendet werden.

