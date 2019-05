Ärzte Zeitung online, 31.05.2019 1

Digitalisierung

Diagnostica-Verband lobt neue digitale Optionen

BERLIN. Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) appelliert an Ärzte, die Chancen der Digitalisierung für Diabetiker zu nutzen. Durch ein digitales Selbstmanagement mit elektronischem Tagebuch können Patienten ihre Therapie besonders aktiv steuern und leichter in den Alltag integrieren, betont VDGH-Vorstand Ulrich Schmid in einer Mitteilung seines Verbands.

Ärzte und Diabetesberater können zudem mit Telediabetologie und Online-Schulungen ihren Patienten zur Seite stehen. Auch erleichtern Daten aus Diabetes-Apps wie Glukosewerte die Therapieanpassung. „Im Idealfall werden die Compliance erhöht und Ressourcen des Gesundheitssystems effizienter eingesetzt – auch zum Nutzen der Kostenträger“, erläutert Schmid.

Auch ließen sich die Nationale Diabetesstrategie und das Digitale Versorgungs-Gesetz zusammenführen. (eis)

