Tag des Cholesterins

Lipid-Liga bietet Fortbildung zum Lipidologen

FRANKFURT / MAIN. Es bedarf einer besonderen Qualifikation, eine Dyslipoproteinämie (früh) zu erkennen, sicher zu diagnostizieren und optimal zu therapieren, erinnert die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) zum Tag des Cholesterins am 14. Juni.

Die Lipid-Liga bietet daher neben Ärztefortbildungen, einem Beratungsservice und Erfahrungsaustausch in Workshops auch die Fortbildung zum Lipidologen DGFF an. Darauf aufbauend etablierte sie im Sommer 2017 erstmals Zertifizierungsmöglichkeiten: Medizinische Einrichtungen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Lipidologie tätig sind, über eine ausreichende Infrastruktur verfügen und bei Diagnostik und Therapie die Vorgaben der DGFF erfüllen, können sich als „Lipid-Ambulanz DGFF“ zertifizieren lassen, heißt es in der Mitteilung.

Ein „Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF“ als koordinierende zentrale Institution in einem lipidologischen Netzwerk von Partnern verschiedener Fachdisziplinen müsse einen umfangreicheren Anforderungskatalog erfüllen. Mit der Zertifizierung werde die besondere diagnostische und therapeutische Qualifikation der geprüften medizinischen Einrichtungen ausgewiesen. Sie müsse alle drei Jahre bei Audits bestätigt werden. (eb)

Weitere Infos gibt es auf: www.lipid-liga.de

