Da scheiden sich die Geister

Morphin bei Herzinfarkt – unverzichtbar aber umstritten

Morphin wird bei Herzinfarkt-Patienten zur Behandlung von akuten Schmerzen eingesetzt. Die Sicherheit des Analgetikums hat sich in einer aktuellen Studie bewährt. Zweifel über ein mögliches Risiko bleiben aber vorerst.

Von Veronika Schlimpert

Aus Schlafmohn (Papaver somniferum) wird auch Morphin gewonnen. © Anil Sharma / stock.adobe.com

NANTES. Morphin kann bei Patienten mit ST-Hebungs-Infarkt (STEMI) offenbar halbwegs beruhigt eingesetzt werden. In einer Post-hoc-Analyse der CIRCUS-Studie ging das Schmerzmittel jedenfalls mit keiner schlechteren Prognose einher.

Ohne eindeutige Belege für ein Sicherheitsrisiko sollte Morphin bei STEMI-Patienten deshalb ohne Einschränkungen zum Einsatz kommen, resümieren die französischen Studienautoren um Dr. Mickael Bonin von der Uniklinik in Nantes.

Häufigstes Analgetikum bei Infarkt

Morphin ist bei Herzinfarkt-Patienten das am häufigsten verwendete Analgetikum zur Linderung der akuten Schmerzen. Allerdings gibt es Hinweise, dass das Schmerzmittel die Aufnahme und Wirkung der Plättchenhemmer Clopidogrel, Ticagrelor und Prasugrel beeinträchtigen könnte.

Im CRUSADE-Register ging der Einsatz des Schmerzmittels bei NSTEMI-Patienten sogar mit einem erhöhten Sterberisiko und einer schlechteren Prognose einher.

Aufgrund dieser Sicherheitsbedenken wurde die i.v.-Gabe von Opioiden in den aktuellen ESC- und AHA-Leitlinien von einer ursprünglichen Klasse I- auf eine Klasse IIa-Empfehlung herabgestuft.

In der aktuellen Analyse von Dr. Michael Bonin und Kollegen ließ sich eine entsprechende Gefährdung durch Morphin nicht bestätigen. Von den 696 in der CIRCUS-Studie eingeschlossenen STEMI-Patienten hatte mehr als die Hälfte (57 Prozent) vor der perkutanen Koronarintervention ein Morphin bekommen (J Am Heart Assoc 2018, 7:e006833).

Eine schlechtere Prognose hatten diese Patienten deshalb nicht, obwohl sie tendenziell eher kränker waren als die Teilnehmer, bei denen keine Schmerzmittel verwendet worden waren. Schwere kardiovaskuläre Ereignisse wie erneute Infarkte, unstabile Angina, kardiogener Schock oder Schlaganfälle sowie kardiovaskulär bedingte Todesfälle (MACE) traten ähnlich häufig auf (26 versus 22 Prozent). Das Sterberisiko war nicht erhöht (5,3 versus 5,8 Prozent).

Keine endgültige Sicherheit

Somit scheine von Morphin kein Sicherheitsrisiko bei STEMI-Patienten auszugehen, resümieren Bonin und Kollegen. Definitiv besiegeln möchten sie die Sicherheit des Analgetikums in dieser Indikation trotzdem nicht.

So ging der Einsatz des Schmerzmittels in der aktuellen Analyse bei Betrachtung der einzelnen Endpunkte mit einem tendenziellen, aber nicht signifikanten Anstieg erneuter Herzinfarkte und der Herzinsuffizienz-Rate einher. Endgültig Sicherheit könne nur hier nur eine placebokontrollierte Studie geben, deren Durchführung aufgrund ethischer Bedenken unmöglich sei.

Im gleichen Zuge machen die Autoren deutlich, dass es bei der Schmerzbehandlung von Herzinfarkt-Patienten derzeit keine wirkliche Alternative zu Morphin gebe. Der einzige neue Ansatz, der momentan untersucht werde, sei die Behandlung mit einem Gasgemisch aus Lachgas und Sauerstoff in Kombination mit Paracetamol.

Ob sich damit die Schmerzen der Infarktpatienten genauso wirksam behandeln lassen wie mit Morphin, wird derzeit in der SCADOLII-Studie geprüft.

Als "nicht akzeptabel" bezeichnen die französischen Forscher, dass in der CIRCUS-Studie 43 Prozent der Patienten überhaupt kein Schmerzmittel erhalten haben. Das bedeute, dass die Schmerzen vieler Patienten wahrscheinlich nicht adäquat behandelt worden seien. Die Schmerzbehandlung sollte in der medizinischen Versorgung jeglicher Patienten eine hohe Priorität einnehmen.

