Experten warnen

In Südeuropa häufen sich Fälle von West-Nile-Fieber

DÜSSELDORF. Das CRM Centrum für Reisemedizin warnt vor West-Nile-Fieber in mehreren Ländern Europas und mahnt dort Mückenschutz an. So wurden in Frankreich im August im Département Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur) drei Fälle gemeldet.

Infektionen gibt es sporadisch im Süden und Südosten des Landes. In Griechenland wurden seit Juni 59 Fälle und drei Todesfälle gemeldet. Betroffen sind die Regionen Attika, Mittelgriechenland und Zentralmakedonien. In Italien wurden in den Regionen Emilia-Romagna, Venetien, Lombardei und Piemont 123 Erkrankungen und drei Todesfälle registriert.

In Serbien gab es 102 Infektionen und neun Todesfälle. Betroffen sind Belgrad und die Regionen Südliche Batschka und Südbanat. (eis)

