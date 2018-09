Ärzte Zeitung online, 19.09.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Österreich

West-Nil-Fieber vor den Toren Wiens

DÜSSELDORF. Auch in Österreich gibt es Fälle von West-Nil-Fieber, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. So wurde nach CRM-Angaben im Wiener Umland bereits Anfang Juli die erste Infektion in diesem Jahr bestätigt. Seitdem ist die Gesamtzahl landesweit auf 13 Fälle gestiegen.

Im vergangenen Jahr waren landesweit fünf Erkrankungen registriert worden. Durch eine retrospektive Untersuchung im Jahr 2012 wurden die ersten zwei lokalen Erkrankungen für 2009 nachgewiesen. Stark betroffen sind mehrere Länder Südeuropas.

In Griechenland sind in einer Woche 16 Menschen an der Krankheit gestorben. Zehn Tote gab es diesen Sommer in Italien und in Serbien waren es 23.

Reisende in Risikoregionen sollten Mückenschutz beachten. (eis)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich