Hasenpest

Kleinkind erkrankt nach Zeckenbiss an Tularämie

BROOKLINE. Ein 18 Monate altes Mädchen aus Italien ist nach einem Aufenthalt in den Niederlanden im Juni, bei dem das Kind von einer Zecke in die Schulter gebissen wurde, an Tularämie („Hasenpest“) erkrankt. Das berichtet die „International Society for Infectious Diseases“ auf ihrem Internet-Dienst ProMed.

Die Zecke sei vollständig entfernt worden, das Kind habe aber zwei Tage später Fieber und Ausschlag entwickelt. Etwa 30 Tage später traten dann eine supraklavikuläre Schwellung auf, die mit der Zeit zunahm und hyperämisch wurde, sowie im weiteren Verlauf eine Schwellung in der Achsel. In Gewebeproben wurde in einer italienischen Klinik schließlich das hochinfektiöse Bakterium Francisella tularensis nachgewiesen. (bae)

