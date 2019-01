Ärzte Zeitung online, 26.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Westafrika

Ebola-Virus in Fledermaus entdeckt

NEW YORK. Erstmals haben Forscher in West-Afrika (Liberia) in einer toten Fledermaus (Mineopterus inflatus) das Zaire-Ebola-Virus nachgewiesen, das in diesem Gebiet 2014 / 2015 die bisher größte Ebola-Epidemie verursacht hatte. Zudem ist das Virus verantwortlich für den aktuellen Ausbruch im Kongo.

Vermutungen, dass Fledermäuse in Westafrika das natürliche Reservoir des Ebola-Virus sind, hatte es bereits zuvor gegeben, berichten die Forscher um Dr. Simon Anthony von der Columbia University of Public Health in einer Mitteilung der Uni. Die Wissenschaftler untersuchen nun, ob es sich bei dem in Liberia gefundenen Virus tatsächlich um den Stamm handelt, der dort die Ebola-Epidemie ausgelöst hatte. (bae)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich