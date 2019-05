Ärzte Zeitung online, 08.05.2019 1

WHO meldet

Neue Ebola-Vakzine soll im Kongo eingesetzt werden

GENF. Im Kongo soll die Bevölkerung mit einer weiteren Vakzine gegen das Ebola-Virus geimpft werden, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet. Die WHO hofft, so die steigende Zahl der Infektionen einzudämmen. Bisher wird die von Merck entwickelte Ebola-Vakzine „rVSV-ZEBOV-GP“ verimpft, nun soll zusätzlich der experimentelle Impfstoff „Ad26.ZEBOV/MVA-BN“ des Herstellers Johnson & Johnson zum Einsatz kommen.

Als weitere Maßnahme soll die Dosis des rVSV-ZEBOV-GP-Impfstoffs reduziert werden: Personen mit sehr hohem Infektionsrisiko sollen die Vakzine nun in einer 0,5 mL-Dosis erhalten, bisher wurde 1 mL eingesetzt. Die Wirksamkeit ist Angaben der WHO zufolge gleich. (bae)

