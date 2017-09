Ärzte Zeitung online, 15.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Neue Technologie

Eine Spritze für alle Impfungen bei Kindern?

Sechsfach-Impfstoffe gibt es bereits. Doch wie wäre es, gleich alle für Kinder empfohlenen Impfungen in nur eine Spritze zu packen? Eine neue Technologie könnte dies ermöglichen.

Eine Spritze und alle Impfungen erledigt: Eine neue Technologie aus den USA könnte dies in Zukunft möglich machen. © Science Photo Library / Agentur Focus

CAMBRIDGE. Eine neue 3-D-Technologie soll es möglich machen: eine Spritze, die mit einem Piks Kinder mit allen Impfstoffen versorgt, die zu ihrem Schutz empfohlen werden. Wissenschaftler des Massachusetts Institut of Technology (MIT) in Cambridge haben mit SEAL (StampEd assembly of polymer layers) einen neuen Typ von Micropartikeln entwickelt. Dieser ermöglicht zum einen den Transport mehrerer Arznei- oder Impfstoffe und zum anderen deren verzögerte Freisetzung über eine längere Zeit, wie das MIT mitteilt.

"Kleine Kaffeetassen"

Die Micropartikel aus einem FDA-geprüften biokompatiblen Polymer ähnelten "kleinen Kaffeetassen", die mit den Substanzen befüllt und dann versiegelt werden könnten, heißt es weiter. "Erstmals können wir damit kleine Vakzinepartikel zusammenstellen, die so programmiert sind, dass sie präzise und zu einer bestimmten Zeit ihren Inhalt freisetzen", so Prof- Robert Langer vom David H. Koch Institut am MIT. Das eröffne die Möglichkeit, dass Patienten mit nur einer Spritze mehrfach geimpft werden könnten, einschließlich einer Boosterimpfung. Gerade für Kinder oder Patienten in Entwicklungsländern, sei das von Interesse.

Derzeit wurde die neue Technologie nur an Mäusen getestet. Die Daten einer erfolgreichen Versuchsreihe mit Impfstoffen wurden nun im Fachjournal Science veröffentlicht (DOI: 10.1126/science.aaf7447). Die Mäuse hatten eine einmalige Impfung mit Ovalbumin erhalten, wobei die Substanz nach 9, 21 und 41 Tagen freigesetzt wurde. Wie das MIT berichtet, wurde damit eine starke Immunreaktion erreicht, die der entsprach, die bei einer zweifachen Impfung mit insgesamt doppelter Dosis erzielt wurde. (run)