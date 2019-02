Ärzte Zeitung online, 25.02.2019 1

Reisemedizin

Grippeschutz bei Reisen nach Südostasien!

DÜSSELDORF. Wegen eines Grippe-Ausbruchs in Südostasien und Südchina sollte bei Reisen in die Region die Impfung erwogen werden, rät das CRM Centrum für Reisemedizin. Dafür lasse sich auch die jetzt in Deutschland verfügbare Vakzine nutzen. „Aktuell empfiehlt die WHO dieselben Zusammensetzungen der Impfstoffe für die Nord- und Südhalbkugel“, so das CRM.

Besonders gefährdet für schwere Grippeverläufe sind über 60-Jährige und Schwangere sowie Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit chronischen Kankheiten. (eis)

