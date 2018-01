Ärzte Zeitung online, 15.01.2018 1

Epidemiologie

Europa schwächelt bei der Elimination von Masern

STOCKHOLM. Die bis 2020 anvisierte Elimination von Masernviren in Europa liegt offenbar in weiter Ferne: 14.393 Fälle wurden von Dezember 2016 bis November 2017 in den EU-/EEA-Ländern registriert, berichtet das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm. Die meisten Fälle gab es danach in Rumänien (5966), Italien (4985), Deutschland (937) und Griechenland (625). (eis)