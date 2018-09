Ärzte Zeitung online, 20.09.2018 1

ECDC

Masernfälle in Europa gehen zurück

STOCKHOLM. Die Masern-Ausbrüche in mehreren europäischen Ländern klingen offenbar langsam ab. So wurden im Juli in 17 EU/EEA-Ländern nur noch 758 Fälle gemeldet nach 1054 Fällen im Juni, berichtet die Seuchenbehörde ECDC. Allerdings gab es noch vier Länder mit erhöhten Fallzahlen im Juli: Italien (113), Frankreich (79), Griechenland (155) und UK (65).

Wegen der vielerorts niedrigen Impfraten wird noch keine Entwarnung gegeben. Nur vier EU/EEA-Länder hätten bisher die zur Elimination nötigen Schutzraten von 95 Prozent für die zweimalige Impfung erreicht.

In Deutschland wurden bis Ende August (34. KW) 475 Masernfälle an das RKI gemeldet, im Vergleich zu 874 im Vorjahreszeitraum. (eis)

