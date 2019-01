Ärzte Zeitung online, 24.01.2019 1

Reisemedizin

Masern häufen sich in mehreren US-Staaten

DÜSSELDORF. Das CRM Centrum für Reisemedizin warnt vor Masern in den USA. Seit Anfang Januar wurden im Clark County im Bundesstaat Washington 16 Infektionen bestätigt. Seit Oktober 2018 wurden zudem in den beiden Bundesstaaten New York und New Jersey mehrere Ausbrüche gemeldet.

Insgesamt sind dort bisher mehr als 180 Menschen erkrankt. Solche lokalen Cluster kommen in den USA immer wieder vor, Reisende sollten ihren Impfschutz vor der Abreise überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen, so das CRM.

Die meisten Masern-Erkrankungen in den USA werden von Reisenden eingeschleppt, die sich in anderen Ländern infiziert haben, so die US-Centers for Disease Control (CDC). Dies könne zu regionalen Ausbrüchen führen. (eis)

